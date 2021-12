Calcio, rinviata Trino-Biellese: ko esterno per la Fulgor

Giornata di campionato contrassegnata dai postumi delle copiose nevicate dei giorni scorsi, che hanno reso impraticabili alcuni rettangoli di gioco. La sfida di cartello tra Trino e Biellese è stata rinviata mentre si è giocato il match tra Venaria e Fulgor Valdengo: alla fine, la banda Peritore esce sconfitta con il punteggio di 3 a 2 e resta con 17 punti all'attivo. Lo Stresa supera in casa la Pro Eureka e si riporta in vetta al campionato.

Risultati del 16° turno

Aygreville vs Accademia Borgomanero 4-0

Borgovercelli vs Alicese Orizzonti Rinviata

LG Trino vs Biellese Rinviata

La Pianese vs Dufour Varallo 3-2

Oleggio vs Borgaro Nobis Rinviata

Stresa vs Pro Eureka 4-1

Venaria vs FR Valdengo 3-2

Settimo vs Città di Baveno merc.

Classifica

Stresa 35

Biellese 33

Oleggio 29

Borgaro Nobis 27

Accademia Borgomanero 26

Aygreville 24

Settimo 23

Venaria e La Pianese 20

Pro Eureka 19

Verbania 18

FR Valdengo 17

LG Trino 16

Alicese Orizzonti 14

Città di Baveno 8

Borgovercelli 7

Dufour Varallo 4