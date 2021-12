Biella Rugby domina Milano nel primo tempo ma spreca troppo. Porrino: “Gara dura”

Una bella giornata di sole e tanta voglia di giocare, nonostante le recenti nevicate che hanno costretto i ragazzi della prima squadra a turni forzati per ripulire il campo sintetico e renderlo idoneo alla gara in programma. Un avversario temibile, composto da giovani ed intarsiato da pezzi pregiati: un centro di grande esperienza in Top 10 e un mediano di mischia canadese dal piede preciso e un palmares importante: atleta del Canada dal 2014, ha rappresentato il suo paese ai mondiali del 2015 in Inghilterra.

Da non dimenticare Giorgio Boccardo, seconda linea, fratello del nostro flanker Michele, pare al loro primo storico duello su un campo da rugby. Due tempi, due film molto differenti tra loro. Biella ha dominato i primi quaranta minuti. Possesso e territorio, tutti di marca gialloverde. Esordio col botto per l’italo argentino Roy Lura, autore di tre mete che si mette in mostra già al secondo minuto di gioco finalizzando la bella azione partita dall’altra parte del campo grazie allo spunto di un ottimo Benettin. L’apertura legge il sostegno di Rorato che avanza per qualche metro prima di servire Lura. In gran forma anche Morosini, preciso alla trasformazione e al piazzato battuto al 9’.

Al 21’ arriva la seconda meta di Lura, altra galoppata solitaria da metà campo, trasformata da Morosini. Al 27’ per la prima volta Milano fa capolino nel ventidue gialloverdi, ma non fa paura. Il gioco continua in chiave gialloverde, peccato per i tanti, troppi errori, soprattutto di handling. La seconda frazione è caratterizzata dalla rinascita di Rugby Milano, che intercettata la chiave di gioco biellese, si dimostra pronto a rispondere a tono provocando ai padroni di casa diversi grattacapi. Un calcio infilato tra i pali da Morosini al 42’, poi il nulla fino al 49’ quando Milano fa danni per la prima volta: meta e trasformazione. Un calcio tra i pali al 58’ e al 61’ ancora meta e trasformazione. Da meno diciassette a meno tre in soli dodici minuti. Biella trova ancora la possibilità di andare ai pali al 73’ e al 75’. L’ossigeno arriva ancora da Lura che segna al centro dei pali al 76’. Con la trasformazione Biella sale a quota 33.

Milano rimane fermo a 17, ma non lascia la presa e lotta fino all’ultimo minuto, quando da mischia ai cinque metri guadagna palla e innesca un pick and go ripetuto che termina con la meta del 33-24 grazie alla trasformazione di McRorie. Marco Porrino, head coach Biella Rugby: “Sapevamo che oggi sarebbe stata una gara dura. Siamo partiti molto bene, anche se abbiamo sprecato due mete e altrettante possibili trasformazioni, errori che non ci possiamo permettere. Costruisci, poi butti via punti. Ad essere sincero non sono soddisfattissimo. Eravamo lontanissimi dal ritmo partita. Mancava la costruzione del gioco che siamo soliti fare. Essere lontani dall’abitudine di gioco per varie vicissitudini era quello che temevo e che ho riscontrato. Nel secondo tempo, bravi i nostri avversari a leggere il nostro gioco. Sono riusciti a rovesciare la difesa e noi non lo abbiamo percepito immediatamente. I cambi degli ultimi minuti hanno dato nuova vita alla squadra e siamo ci hanno permesso di cambiare nuovamente il passo. Migliore in campo oggi? Sono indeciso tra Emilio Vezzoli e Alberto Benettin, se devo sceglierne solo uno dico Benettin”.

Biella Rugby Club vs Rugby Milano 33-24 (17-0)

Marcatori: p.t. 2’ m. Lura tr. Morosini (7-0), 9’ c.p. Morosini (10-0), 21’ m. Lura tr. Morosini (17-0). s.t. 42’ c.p. Morosini (20-0), 49’ m. Beretta tr. McRorie (20-7), 58’ c.p. McRorie (20-10), 61’ m. Arena tr McRorie (20-17), 73’ c.p. Morosini (23-17), 75’ c.p. Morosini (26-17), 76’ m. Lura tr. Morosini (33-17), 40’ m. Arena tr. McRorie (33-24).

Biella Rugby Club: Morosini; Braga (78’ Tosetti), Ongarello (65’ Laperuta), Grosso (cap.), Lura; Benettin, Rorato (65’ Besso); Catalano (49’ Oghittu), Vezzoli, Boccardo (78’ Zanotti); Protto, Panaro; Vaglio Moien (78’ Armenti), Milnes (57’ Zacchero), Panigoni (52’ Ledesma). All. Porrino.

Rugby Milano: Arena; Tipo (41’ Fattori), Rossi (cap.), Ragusi (41’ Delcarro), Fumagalli (78’ Origgi); Colitti, McRorie; Ferrari (41’ Niero), Sbalchiero, Antinori; Sofo (41’ Soldi), G. Boccardo (60’ Quattrini); Magallanes, Caprotti (41’ Beretta), Romano (75’ Bigoni). All. Moreno.

Arb. Francesco Crepaldi (Milano) AA1 Antonio Ruzza (Torino) AA2 Edoardo Sibona (Torino)

Cartellini: 42 cartellino giallo a Fattori (Rugby Milano); 48’ cartellino giallo a Morosini (Biella Rugby)

Calciatori: Morosini (Biella Rugby) 7/7; McRorie (Rugby Milano) 4/4

Note: Soleggiato, 11° circa. A causa della recente nevicata si è deciso di giocare sul campo sintetico, comunque in buone condizioni. Presenti 250 spettatori.

Punti conquistati in classifica: Biella Rugby 4; Rugby Milano 0

Player of the Match: Alberto Benettin (Biella Rugby)

Serie A – risultati VII giornata: Cus Genova – Cus Torino 8-49; Biella Rugby –Rugby MIlano 33-24; I Centurioni – Amatori Alghero 27-30; VII Torino - Pro Recco rinviata.

Classifica: Cus Torino punti 33; Biella Rugby 23; Rugby Milano 19; I Centurioni e Parabiago 18; Amatori Alghero 9; Cus Genova 6; VII Torino 5; Pro Recco 0.