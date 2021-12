25 Novembre e la collaborazione di PAVIOL, Percorsi Antiviolenza, Biella Rugby, Pietro Micca e Biella Running

Da diversi anni il mese di novembre è dedicato all’organizzazione di eventi e attività in occasione della Giornata Internazionale di contrasto alla violenza di genere nei confronti delle donne.

Lo sport ha sempre più acquisito un valore sociale e abbiamo potuto verificarlo nuovamente quest’anno. Dopo una pausa forzata a causa dell’emergenza Covid, Paviol ha potuto realizzare, il 28 Novembre, la quarta edizione della corsa non competitiva “CorriAMO contro la Violenza”, in collaborazione con la sezione podistica della Società sportiva Pietro Micca. L’evento, che ha visto la partecipazione di quasi 100 persone con una significativa presenza di giovani, si è svolto sul percorso dedicato alla campionessa Valeria Roffino nel Comune di Occhieppo Inferiore, grazie alla preziosa e consolidata collaborazione della Sindaca Monica Mosca e dell’assessore allo sport Marco Baresi Nelle settimane precedenti, in occasione del meeting regionale delle squadre femminili di Rugby e della partita di seria A contro la squadra di Alghero, la nostra associazione è stata presente sul campo del RC Biella, per sensibilizzare i partecipanti rispetto al problema della violenza ai danni delle donne.

Era infatti dal 2019 che aveva avuto inizio una collaborazione con la società sportiva per una campagna di sensibilizzazione patrocinata da Regione Piemonte. Correre, passeggiare incontrarsi su un campo di rugby, hanno permesso, da una parte di creare momenti di sensibilizzazione e sostenere le attività realizzate dalla nostra associazione, ma hanno acquisito indubbiamente un significato ulteriore. Come ben sanno Cesare Maia e Paolo Vialardi, che ringraziamo per il loro appoggio alle nostre attività, lo sport può essere uno spazio educativo e di confronto in grado di promuovere il concetto di benessere in senso ampio. Società sportive attente a questi aspetti e alla forza racchiusa nel significato di squadra e aggregazione rappresentano un punto di forza del nostro territorio, spazi in cui i giovani e gli adulti possono trovare compagni e compagne con cui condividere obiettivi di crescita sportiva e individuali e spazi in cui sia possibile veicolare messaggi di prevenzione.

L’attività fisica è un modo per canalizzare le proprie emozioni e poterle trasformare in qualcosa di costruttivo e gratificante, per questo riteniamo che lo sport abbia un potere straordinario nella vita degli individui e possa essere un valido strumento di contrasto agli agiti violenti nei confronti delle donne . “Usa la passione, placca la violenza” è lo slogan del materiale informativo creato nel 2020 grazie alla collaborazione e alla disponibilità del Biella Rugby Club e ci ricorda proprio questo, lo sport può attribuire nuove forme alle emozioni e ciò può accadere quotidianamente. La campagna è stata ideata anche per ricordare che la violenza sulle donne deve essere combattuta intervenendo sugli uomini che la violenza la agiscono ed è proprio ciò che Paviol, attraverso il progetto Spam, Supporto Psicoterapeutico adulti maltrattanti, realizza già dal 2015.

“Sempre più persone identificano nei gruppi sportivi uno spazio di condivisione e scambio e avere team attenti a tematiche complesse come questi, favorisce la realizzazione di progetti di prevenzione e sensibilizzazione su tali problemi – spiegano da Paviol - Ci piace pensare che il 25 Novembre debba essere celebrato tutti i giorni e poter collaborare con associazioni sportive come Pietro Micca e Biella Rugby ci convince sempre più che questa sia la giusta direzione. Un caloroso grazie a tutte le persone che hanno partecipato a vario titolo alle campagne sportive contro la violenza di genere”.