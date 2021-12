"Una mano sul cuore", momento di condivisione alla cerimonia di donazione fondi

Mercoledì 8 dicembre, alle ore 12 presso il B&B Il Cortile di Chiavazza, si è svolta la cerimonia di donazione dei fondi raccolti durante la campagna “Una mano sul cuore”, lanciata dal rallista Pierangelo Tasinato con l’obiettivo di donare un iniettore angiografico al reparto di cardiologia di Biella.

Per chi vuole fare una donazione: https://www.gofundme.com/f/98quf-una-mano-sul-cuore?utm_campaign=p_cp+share-sheet&utm_medium=copy_link_all&utm_source=customer

“Eravamo circa una cinquantina di persone – racconta Tasinato – tra cui molti amici, piloti ed ex piloti. È stato un bellissimo momento di condivisione anche con l’associazione Amici dell’ospedale con cui ho collaborato in maniera soddisfacente e che era rappresentata all’evento dal dottor Galligani. La raccolta fondi andrà avanti per tutto il 2022”.