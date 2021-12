Tavigliano, pranzo di Natale con la Pro Loco

Il weekend di Tavigliano sarà trascorso all’insegna del cibo con il pranzo di Natale di domenica 12 dicembre, organizzato dalla Pro Loco di Tavigliano, in collaborazione con il Comune. In tavola un menù di tutto rispetto: San Carlino su pane nero con noci; involtino di albese e radicchio; cotechino in crosta con fonduta di parmigiano; fettuccine paglia e fieno al ragù di cervo; ravioli del plin in brodo vegetale e saltimbocca con patate al forno.

Ad ospitare i partecipanti sarà il salone polivalente a conclusione di una giornata che partirà alle 10:30 con la Santa Messa e proseguirà con l’aperitivo delle 12, pranzo a seguire. Per effettuare la prenotazione chiamare Renzo al 335.8068192 oppure Alessandro al 347.3396051.