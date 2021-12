Mongrando sotto l'albero, domenica all''insegna delle festività aspettando il Natale

Atmosfera natalizia anche in quel di Mongrando che, nella giornata di domenica 12 dicembre, ospiterà nelle sue strade la settima edizione della festa “Mongrando sotto l’albero”.

Sono numerosi gli appuntamenti che accompagneranno il mercatino in quella che si prospetta essere una domenica frenetica: dal raduno delle auto storiche al concorso per le costruzioni lego dedicato ai più piccoli; dai videogiochi all’esibizione di ballo fino al giro in carrozza. Il tutto senza tralasciare Babbo Natale e i numerosi dolci che contraddistinguono questo periodo dell’anno.