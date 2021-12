A Candelo meditazione in musica con echi natalizi

A Candelo continuano le iniziative natalizie: stasera il circolo parrocchiale di San Lorenzo presenta “E la musica diventa luce”, meditazione in musica con echi natalizi. L'appuntamento è in programma alle 20.30 nella chiesa di San Lorenzo. Saranno presenti: Candelo in Coro, diretto da Stefania Vola, Giovanni Panzeca all'organo e Elisa Gremmo al flauto traverso.

“Sono proprio queste occasioni il modo più bello e anche più autentico di vivere il calore e il significato stesso di questa festa – spiega il sindaco Paolo Gelone - Non è facile organizzare e gestire eventi in un periodo come quello attuale, quindi il modo migliore per ringraziare chi tanto si impegna a realizzarli, è partecipare numerosi”. L'ingresso è libero ed è richiesto il Green Pass, nel rispetto delle normative anti-Covid vigenti.