“Chi si arrende facilmente non vince mai e il vincitore non si arrende mai”

Questo testo è abbastanza particolare in quanto raccoglie una serie di articoli scritti dall’autore in varie fasi della sua vita che ne ritraggono il pensiero nella sua completezza. N.Hill è uno dei mental coaching americani più famosi e il suo best seller più venduto e acclamato, riguarda proprio la formula vincente per diventare ricco e felice.

Ecco le 10 regole per ottenere successo che il genio di quest’uomo ha studiato per noi:

Stabilire un obiettivo ben definito; Lavorare con persone complementari a te; Fare più di ciò per cui vieni pagato; Fede applicata: tipo di credenza-azione Iniziativa personale; Immaginazione, osa fare ciò che ritieni possibile; Entusiasmo: collante tra persone con stesse motivazioni; Pensiero accurato e critico; Concentrati sullo sforzo senza distrazioni; Trarre profitto dalle avversità: ricordarsi che esiste un beneficio equivalente per ogni rovescio.

“Se impari a riconoscere quel potere miracoloso che si nasconde nella tua personalità, puoi dirigere la tua vita verso qualunque obiettivo”

“Il successo appartiene a quelle persone fortunate che hanno il dono di una personalità brillante, che puoi comunque costruire attraverso una serie di metodi. Il successo diventa un’abitudine, un miracolo quotidiano, un modo di vivere”

“Tutti possono imparare a realizzare i propri obiettivi, superare ogni ostacolo, vivere la vita che desiderano… non rimanere immobile!”

Ma soprattutto non dimenticare: abbi sempre fiducia in te !!!

INVITO ALLA LETTURA

Questo testo è studiato appositamente per seguire i vari passaggi in una logica sequenziale: scrivi sul tuo taccuino-diario i titoli che si susseguono pagina dopo pagina e crea, attraverso la tua spiccata fantasia, un percorso di sviluppo personale.

LO CONSIGLIEREI A CHI… Vuole intraprendere un programma per conseguire o sviluppare la propria crescita o quella della propria attività professionale.