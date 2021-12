Dal Nord Ovest – Feriti due cacciatori in montagna, salvati dal Soccorso Alpino

Nel corso della giornata sono stati effettuati due interventi congiunti del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e del Servizio Regionale di Elisoccorso per due cacciatori infortunati in provincia di Cuneo.

Il primo allarme è stato lanciato intorno alle 12 per un cacciatore finito fuoristrada con il suo automezzo in frazione Oggeri, comune di Lisio. Sul posto è intervenuta l'eliambulanza con il tecnico del Soccorso Alpino a bordo la cui equipe ha estratto il paziente dall'automezzo, lo ha stabilizzato e imbarcato per l'ospedalizzazione dove è stato ricoverato non in pericolo di vita. Erano presenti anche i Vigili del Fuoco che hanno collaborato per il trasporto della barella in una zona dove è stata verricellata a bordo dell'eliambulanza.

Il secondo intervento nel comune di Vinadio dove un secondo cacciatore si è infortunato a un arto inferiore precipitando da un versante molto impervio a monte del Forte Neghino. L'allarme è stato lanciato intorno alle 14.30, sul posto è stato inviato il Servizio Regionale di Elisoccorso il cui tecnico del Soccorso Alpino ha proceduto con il recupero dell'infortunato tramite manovre di corda per trasportarlo in un punto dove effettuare la verricellata per imbarcarlo per l'ospedalizzazione.