Muore a soli 46 anni, Valle Cervo in lutto per la morte di Glae Acquadro

Un grave lutto ha gettato nel dolore l'intera comunità della Valle Cervo. A soli 46 anni è scomparsa Glae Acquadro, mancato all'affetto dei suoi cari a causa di un brutto male che non le ha lasciato scampo.

Madre di due figli, Mattia e Gabriele, era una libera professionista molto apprezzata per le sue qualità umane e professionali. A detta di chi l'ha conosciuta una persona affabile, solare e dal sorriso inconfondibile. In molti stanno condividendo post e messaggi di cordoglio in sua memoria.

Il Santo Rosario sarà recitato domani, alle 18.30, nella chiesa parrocchiale di Andorno Micca. Sempre qui, sarà celebrato il funerale, affidato alle Onoranze Funebri Defabianis, alle 10 di martedì 14 dicembre.