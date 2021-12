Fuoristrada con l'auto nella notte sulla Cerrione-Zimone, paura per una coppia di biellesi

Momenti di paura per un coppia di biellesi rimasti coinvolti in un sinistro autonomo avvenuto intorno alle 3.20 di questa notte, 12 dicembre, lungo la provinciale Cerrione-Zimone.

Per cause da accertare, il mezzo è finito fuori dal manto stradale: conducente e passeggero sono riusciti a uscire dall'abitacolo e hanno atteso l'arrivo dei soccorsi. Una volta sul posto, il personale sanitario del 118 gli ha assistiti e trasportati in Pronto Soccorso per gli accertamenti del caso. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi e i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell'area.