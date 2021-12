Fermato per un controllo, deve scontare una pena per rapina e reati di stupefacenti (foto di repertorio)

Nella serata di venerdì, nel corso di un normale controllo, i Carabinieri della Stazione di Masserano hanno rintracciato un trentacinquenne residente nel Cossatese nei confronti del quale pendeva un ordine di carcerazione dell’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Torino.

L’uomo si era reso responsabile di rapina e reati in materia di stupefacenti commessi nella provincia di Biella tra il 2015 ed il 2019. Dopo essere stato accompagnato in caserma per espletare i doverosi accertamenti e le formalità del caso, l’arrestato è stato accompagnato nel carcere di via dei Tigli, a disposizione dell’Autorità giudiziaria mandante, per scontare 2 anni e 10 mesi di pena.