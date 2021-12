Familiari non li vedono rientrare a casa da escursione in montagna e lanciano l'allarme (foto di repertorio)

Si sono attardati nel rientro dall'escursione in montagna e i genitori, non trovandoli al cellulare, si sono preoccupati e hanno allertato i soccorsi intorno alle 21 di ieri sera, 11 dicembre.

Si è conclusa felicemente la piccola disavventura di quattro biellesi di età variabile tra i 20 e i 30 anni: la comitiva, perfettamente attrezzata, si era portata a Oropa per raggiungere le zone più suggestive della conca. Il gruppo, infatti, aveva imboccato la via del Canalino per beneficiare della bellissima giornata di sole. Tuttavia, verso sera, i familiari hanno provato a mettersi in contatto con loro, non vedendoli ancora a casa, ma i cellulari erano irraggiungibili.

Temendo il peggio, hanno immediatamente allertato le forze dell'ordine che, nel giro di breve tempo, si sono portati nel piazzale delle Funivie di Oropa per organizzare le ricerche. Il personale del Soccorso Alpino si è messo sulle loro tracce e gli ha incrociati in corrispondenza del Lago delle Bose: tutti i membri del gruppo erano in buone condizioni di salute e in marcia sulla via del ritorno.

Ai tecnici avrebbero spiegato che, molto probabilmente, avevano calcolato male i tempi di discesa. L'allarme è subito rientrato e i giovani, insieme al Soccorso Alpino, hanno raggiunto le proprie automobili intorno all'una di questa notte. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e gli agenti di Polizia.