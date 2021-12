Dolore a Pralungo per l'ultimo saluto a Edo Nicoloso

Giorni di profondo dolore a Pralungo. Dopo la morte di di Nicola Aimola (leggi qui), la comunità ha dato l'ultimo saluto venerdì a Edo Nicoloso, penna nera e volto molto conosciuto in paese. Alpino e molto attivo nel volontariato, è andato avanti all'età di 97 anni.

L'amico Ettore Antoniotti gli ha dedicato un toccante messaggio, in sua memoria: “Nei giorni scorsi ci ha salutato anche Edo Nicoloso. Per decenni è stato protagonista con il Gruppo Alpini di Pralungo di tantissime iniziative sociali e di volontariato. Ho cercato una foto per un paio di giorni. Poi l'ho trovata. È del 2014. Ritrae Edo con il suo caro Amico e compianto Pietro Canova per anni Anime con tanti altri del nostro Gruppo Alpini. Ecco Edo lo ricordiamo così, sorridente con Pietro. Con le loro penne nere. Il loro sorriso è sempre stato portatore di gioia e d'impegno, vero e disinteressato. Buon Viaggio”.