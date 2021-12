Biella, perde il controllo dell'auto e finisce contro un palo della luce: ferito un 64enne

È stato trasportato in ospedale il 64enne rimasto coinvolto nell'incidente stradale autonomo, avvenuto intorno alle 2 di questa notte, 12 dicembre: secondo le prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe perso il controllo del suo mezzo per cause ancora da accertare ed è finito contro un palo dell'illuminazione, in prossimità di una delle rotonde della Provinciale 400, in prossimità del carcere di Biella.

All'arrivo dei soccorsi, il conducente è stato assistito dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale per le cure del caso. Avrebbe, infatti, accusato alcuni dolori agli arti inferiori. Sul posto anche i Carabinieri e i Vigili del Fuoco.