Babbo Natale (con renna) sui trampoli strappa sorrisi ai biellesi (foto Studio Fighera per newsbiella.it)

Grande entusiasmo e curiosità tra i passanti per il passaggio degli artisti circensi nel centro di Biella. Con indosso gli abiti di Babbo Natale e delle renne compagne di viaggio, il divertente duo ha passeggiato sui trampoli, oggi pomeriggio, nelle vie principali della città, dalla centralissima via Italia fino alla via Vescovado, strappando sorrisi e ricreando un'atmosfera sempre più natalizia.