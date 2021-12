Vigliano, le porte dell'Istituto Comprensivo si aprono per studenti e famiglie

Si aprono le porte dell’Istituto Comprensivo di Vigliano Biellese per studenti e famiglie che desiderano conoscere l’offerta formativa della scuola.

Nel rispetto delle norme anti-Covid sarà possibile partecipare, sia a distanza che in presenza, alla presentazione di tutti i plessi previa prenotazione, consultando il sito web istituzionale (www.icvigliano.edu.it) secondo il seguente calendario:

· per la scuola dell’infanzia di Vigliano lunedì 13 dicembre alle 18:00 (a distanza), sabato 18 dicembre 2021 e 15 gennaio 2022 in presenza dalle 10:00 alle 12:00; · per le scuole dell’infanzia di Zumaglia e di Ronco sabato 18 dicembre 2021 e sabato 15 gennaio 2022 in presenza dalle 10:00 alle 12:00;

· per le scuole primarie Amosso e San Quirico di Vigliano mercoledì 15 dicembre alle 18:00 (a distanza), sabato 18 dicembre 2021 e 15 gennaio 2022 in presenza; · per le scuole primarie di Zumaglia e di Ronco sabato 18 dicembre 2021 e sabato 15 gennaio 2022 in presenza dalle 10:00 alle 12:00;

· per la scuola secondaria di 1° grado di Vigliano martedì 14 dicembre alle 18:00 (a distanza), sabato 18 dicembre 2021 e 15 gennaio 2022 in presenza;

· per la scuola secondaria di 1° grado di Ronco lunedì 13 dicembre alle 18:00 (a distanza), sabato 18 dicembre e 15 gennaio in presenza.

“Il Dirigente Scolastico e i docenti saranno felici di ascoltare e rispondere alle domande poste dall’utenza, presentare e condividere i molteplici servizi e progetti offerti dall’Istituto – spiegano dall'Istituto - tante attività e una attenta comunità educante accompagneranno gli studenti in un percorso di crescita che ha origine nella scuola dell’infanzia e, passando attraverso la scuola primaria e secondaria, ha come finalità la formazione di studenti-cittadini consapevoli e con lo sguardo volto alla progettualità del proprio futuro”.