Un libro dedicato a Pollone e ai motori, intervista a Massimo Gioggia

Si intitola "Pollone sulle Ruote", è edito da Botalla Editore e sarà presentato al pubblico fra pochi giorni. E' il nuovo libro di Massimo Gioggia, dedicato come i precedenti al mondo dei motori ma, questa volta, con qualche "variazione sul tema".

"Prima di tutto va detto che è un libro dedicato al paese di Pollone" racconta l'autore "o meglio, alla passione per il mondo dei motori di molti suoi abitanti, di ieri e di oggi. Contiene quattordici storie, alcune raccontate da chi le ha vissute, altre ricostruite dal punto di vista storico. Ci sono, per esempio, le storie del motociclista Massimo Tarello, del rallysta Federico Ormezzano, del collezionista Massimo Ricca e della famiglia Mersi; ma anche il racconto della vita e della passione per le auto dell'industriale Enrico Leone, del collezionista Silvio Ubertino e del mobiliere Giorgio Aiazzone".

Un doppio "denominatore comune" quindi: il mondo dei motori e il paese di Pollone. C'è un'altra "variazione sul tema"?

"Si ... Pollone sulle Ruote è quasi un "libro fotografico", perché è arricchito, quasi costruito sulle bellissime immagini del fotografo Franco Cerruti. Che è, ovviamente, di Pollone!"

Un libro "quasi fotografico" ... com'è nata l'idea?

"Da un incontro con Paolo Delsignore, organizzatore del Memoriale Enrico Leone, dove Franco Cerruti, fin dalla prima edizione, ha realizzato la maggior parte dei suoi scatti. In pratica, ci siamo ritrovati in mano un materiale fotografico davvero suggestivo, che valeva la pena di utilizzare in una pubblicazione. Poi, parlando con i partecipanti, sono venute fuori le prime storie, i primi aneddoti ... il libro è nato da lì, dall'idea di unire le due cose, le storie e le immagini".

Bene. Il libro è già disponibile?

"Il libro, che è stato realizzato anche grazie alla collaborazione del Comune e della Pro Loco di Pollone e con l'appoggio di molte realtà, economiche e non, della zona (fra queste la Fondazione Pier Giorgio Frassati e la Società Operaia di Pollone), verrà presentato al pubblico nel giro di pochi giorni e potrà quindi essere utilizzato come "regalo di Natale. Un’idea regalo sicuramente originale!".