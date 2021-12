Seab, possibile raccolta parziale durante lo sciopero di lunedì

In occasione dello sciopero generale proclamato dalle organizzazioni sindacali per l'intera giornata di lunedì 13 dicembre anche per il comparto igiene ambientale, Seab comunica che, in caso di massiccia adesione da parte dei lavoratori impiegati nella raccolta presso i comuni serviti dell'azienda, una parte dei rifiuti esposti potrebbe non essere raccolta.

In questo caso i rifiuti dovranno essere ritirati ed esposti nei giorni successivi, nei quali è prevista, da calendario, la loro raccolta.

Intanto, dallo scorso 1° dicembre, Seab ha istituito un unico numero di telefono ordinario (0158352999) per prenotare il ritiro domiciliare di ingombranti e verde, che sostituisce i due numeri verdi precedenti (800399760 e 800256463).