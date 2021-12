Una zampa lava l'altra, serata benefica a Valdilana a favore degli animali in difficoltà FOTO

Nella serata di venerdì 10 dicembre, si è svolta a Valdilana una cena organizzata in collaborazione con le Ambulanze Veterinarie Italia O.n.l.u.s., un’associazione nata nel 2014 ed operante in 3 regioni, Liguria, Lombardia e Piemonte che conta ben 6 sedi. (Torino, Biella, Vercelli, Asti, Novara, Casale M.to).

Dopo una breve introduzione della responsabile della sede di Biella Alessandra Pilotto che ha accennato la storia dell’Associazione, illustrandone i servizi svolti a favore dei proprietari di animali; l’Associazione, infatti, ha come obiettivo l’assicurare, ad ogni animale in difficoltà, un primo soccorso salvavita ed il trasporto verso la struttura Veterinaria di fiducia del proprietario o, se non disponibile, verso la Clinica Veterinaria più vicina, attualmente oltre alla responsabile fanno parte dell’organico altri 5 soccorritori Barbara, Cristiana, Maria, Pasquale e Stefano.

Dal 15 novembre la Sede di Biella opera anche nel Comune di Borgosesia con il quale ha stipulato una convenzione per le emergenze, quindi i proprietari di animali del Comune non dovranno sostenere alcun costo per l’intervento. Il ricavato della serata è stato interamente devoluto all’associazione per potenziare le dotazioni presenti sulle Ambulanze.