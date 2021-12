Amici del Volontariato e Gruppo Culturale di Pralungo ricordano Nicola Aimola

Riceviamo e pubblichiamo:

“Gli amici del Gruppo Culturale Pralunghese e dell’Associazione Amici del Volontariato di Pralungo vogliono ricordare Nicola Aimola, l’amico mancato domenica notte, l’uomo, l’amministratore comunale che per gli anni del suo mandato ha mostrato sensibilità umana e culturale rendendosi sempre disponibile sia come promotore che collaboratore di iniziative culturali e sociali. Sempre sensibile verso ogni azione che avesse come scopo di sollecitare e soddisfare idee che sfociassero in azioni di aggregazione delle persone nelle diverse attività ricreative o assistenziali. Era una mente aperta, comprensivo delle problematiche delle persone, presente se c’era da porsi al servizio della comunità per cose concrete. Lo ricordiamo quale realizzatore delle biblioteca comunale che doveva essere un luogo di aggregazione e furono diversi i momenti di incontri che in quegli anni si svolsero, quali presentazione di libri, talvolta anche con gli autori, presentazione di immagini di viaggi di concittadini, momenti musicali e di letture. Rispettoso delle idee ed al confronto, facilitò ogni azione che portasse a sviluppare l’amicizia l’incontro tra le persone: segnatamente presente nella sua Frazione Valle che lo vide per anni animatore, promotore, collaboratore per ogni iniziativa che portasse alla rivitalizzazione della Frazione. Tante le manifestazioni promosse dal Comune e realizzate dalla nostre Associazioni, di cui alcune permangono i “segni” quali le pitture agli interni del lavatoi realizzate dai “Madonnari”. Il tempo ed il lavoro svolto con lui non ha lasciato solo un ricordo ma ha segnato un certo modo di concepire l’esistenza della persona: rispetto, dialogo, confronto, solidarietà. Valori, che in chi l’ha conosciuto non può dimenticare".