Valdilana, a Mosso aprono le porte dell'Alberghiero

Porte aperte all’Alberghiero di Valdilana/Mosso. Sabato 18 dicembre, dal mattino al primo pomeriggio, la scuola superiore aprirà agli studenti delle scuole medie e ai loro familiari aule, cucine, laboratori e sale per una giornata dedicata all’orientamento scolastico.

“L’obiettivo è di farci conoscere - spiega Roberta Vioglio, docente d’italiano e reggente del plesso che fa capo al “Gae Aulenti” di Biella-. Nel rispetto delle norme legate alla pandemia, mostreremo una nostra giornata scolastica tipo, soprattutto per quanto riguarda le attività pratiche. Nell’occasione, infatti, organizzeremo la cena di Natale perla Pro loco del paese. Anche quest’anno s’è infatti rinnovata la collaborazione che va avanti da alcuni anni, con la parentesi legata all’emergenza sanitaria. Nel corso del pomeriggio i volontari dell’associazione organizzeranno un tour per le frazioni del paese per mostrare le diverse tappe del Presepe gigante per poi concludere da noi la giornata”.

Un’occasione importante per i docenti e per gli alunni della scuola, che ogni anno diploma cuochi e operatori di sala, per la quale si stanno studiando tutti i dettagli da qualche tempo. “Sabato i nostri studenti lavoreranno davvero in sala e in cucina -spiega ancora Roberta Vioglio -. Attraverso vetrate, corridoi e finestre gli studenti delle medie con i loro genitori li potranno vedere all’opera e, spero, apprezzare. La nostra scuola, in paese e in valle, rappresenta una risorsa e credo anche un’eccellenza per diversi aspetti. Portiamo avanti progetti di inclusione (“Mani in pasta”, presentato al Festival dell’innovazione scolastica, manifestazione riconosciuta dal Ministro Bianchi) per studenti diversamente abili e assicuriamo una formazione scolastica importante anche grazie alle dimensioni della scuola. Alcuni ragazzi che si diplomano nel nostro istituto, si iscrivono all’università. Altri scelgono subito la professione, che in questo momento storico ha grandi richieste sia nel Biellese sia in Italia”.