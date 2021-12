Carlo Tarello è il nuovo presidente di AMSAP Biella

Carlo Tarello è il nuovo Presidente dell'AMSAP, il Club di Auto e Moto Storiche, federato ASI (Automotoclub Storico Italiano) di Biella. Lo ha eletto all'unanimità il Consiglio Direttivo dell'Associazione, nella riunione tenutasi lo scorso mercoledì 1° dicembre. Tarello, che già era vicepresidente AMSAP, ha sostituito Claudio Milan, dimessosi lo scorso 3 novembre per motivi personali.

Il Consiglio Direttivo ha accolto le dimissioni e ringraziato Claudio Milan per il lavoro svolto al servizio del Club. La carica di Vicepresidente, invece, è stata attribuita ad Alina Manachino, che manterrà anche quella di Tesoriere dell'Associazione. Il Segretario del Club continuerà a essere Lucio Ferrigo. Il ponderanese Carlo Tarello, 57 anni, è appassionato "da sempre" di auto e moto storiche e di rally. La sua prima uscita come Presidente AMSAP sarà il Pranzo degli Auguri AMSAP, che si terrà questa domenica (12 dicembre 2021) alla Tenuta Variselle di Roppolo. "In quell'occasione spiegherò ai soci cosa ho intenzione di fare come Presidente del Club" ha anticipato; "ascolterò tutti e cercherò di rilanciare l'attività creando o partecipando a eventi "per tutti i gusti": dopo gli ultimi due anni, siamo a dir poco ansiosi di far nuovamente girare i nostri mezzi storici!".

Per questo motivo al pranzo AMSAP verrà data ai soci la possibilità di avanzare idee e proposte, da scrivere nero su bianco su di un modulo da inserire poi in un'apposita urna. "E' un'iniziativa nuova, se vogliamo curiosa, che spero abbia successo. In generale" continua Tarello "la mia Presidenza si prefigge lo scopo di promuovere iniziative che attirino i giovani e che rinforzino il rapporto con la Scuderia Giovanni Bracco, il nostro "braccio sportivo". Cercheremo inoltre di recuperare i soci che, negli anni, sono andati via e, per questo motivo, cercheremo di far evolvere il Club interagendo e creando sinergie con tutti gli appassionati, anche di altri ambiti".