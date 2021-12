Calcio, turno di stop forzato in campionato: giocano solo Biellese e Fulgor

Turno di stop per le squadre biellesi impegnate nei vari gironi di campionato. A comunicarlo, la Lega Nazionale Dilettanti Piemonte Valle d'Aosta in una nota stampa: “Le risultanze emerse, a seguito del monitoraggio avviato da questa Delegazione Provinciale, hanno evidenziato che le avverse precipitazioni nevose di mercoledì 8 dicembre, che hanno interessato l’intero territorio provinciale, hanno determinato la quasi totale impraticabilità dei terreni di gioco. L’attività ufficiale dei Campionati e Tornei di competenza della Delegazione Provinciale di Biella (Under 19 – Under 16 Coppa “dalle Risaie ai Monti” – Under 14 – Attività di Base) programmata nelle giornate di sabato 11 e domenica 12 dicembre viene pertanto sospesa”.

In un'altra comunicazione, si spiega che “tenuto conto delle avverse condizioni atmosferiche che hanno colpito l’intero territorio delle due regioni e considerato che i campi di gioco risultano nella quasi totalità impraticabili, si dispone il rinvio dell’attività ufficiale Regionale di Calcio a 11 Maschile e Femminile sia di Lega Nazionale Dilettanti che di Settore Giovanile e Scolastico posta in calendario per Venerdì 10, Sabato 11, Domenica 12 e Lunedì 13 Dicembre 2021, ad eccezione per il Campionato di Eccellenza le cui gare restano in calendario. L’attività riprenderà sabato 18 e domenica 19 dicembre 2021 con le gare non disputate questo weekend”.