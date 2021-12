Brc, serie A: a Biella vs Rugby Milano

La sfida tra Biella Rugby e Rugby Milano è il match clou offerto questo fine settimana sul campo di via Salvo D’Acquisto. Una sfida difficile che unisce, sotto ai riflettori, due compagini beffardamente appaiate al secondo posto della classifica di girone, anche se Biella ha finora disputato in incontro in meno rispetto Milano.

Si alza il livello e tutto si complica per i ragazzi di Marco Porrino che arrivano da una ulteriore domenica di sosta forzata, seguita da una settimana di allenamenti rallentati a causa delle quarantene per presunte positività imposte dall’Asl, anche se la situazione sanitaria pare, al momento, brillantemente risolta.

Marco Porrino, head coach Brc: “Domani, domenica 12 dicembre ci troveremo opposti ad una squadra di grande valore, anche se non sempre confermato dai risultati. Una sfida complessa. Milano è molto bravo in rimessa laterale e mischia ordinata, è composta da ragazzi giovani, tutti con una grande voglia di giocare e sono dotati di un paio di giocatori dalle statistiche stellari. Tutto quello che non vorresti affrontare al rientro da una sosta, quando invece sai bene che loro hanno giocato e vinto. Non sarà per niente facile. Nel nostro spogliatoio si respira un clima vivace e piacevole, ci presenteremo all’appuntamento al meglio. Abbiamo ripreso ad allenarci e stiamo iniziando a fare qualche riflessione strategica rivolta alla gara di domenica quando le fasi di possesso e conquista saranno fondamentali. Nessun altro calcolo, i ragazzi sanno di dover affrontare ogni partita come se fosse la più importante. I conti si fanno alla fine”.

Kick off alle 14.30.

Il pubblico sugli spalti potrà accedere solo con Green Pass rafforzato nei limiti del 75% della capienza, come da protocollo Covid rilasciato da Fir nei giorni scorsi.

Serie A Rd. 7 – 12.12.21. Cus Genova – Cus Torino; Biella Rugby – Rugby Milano; I Centurioni – Amatori Alghero; VII Torino – Pro Recco.

Classifica. Cus Torino punti 29; Biella Rugby e Rugby Milano 19; Parabiago 18; I Centurioni 16; Cus Genova 6; VII Torino 5; Amatori Alghero 4; Pro Recco 0.





TUTTi GLI ALTRI IMPEGNI GIALLOVERDI DEL WEEKEND





Serie A Femminile 12.12.21 A San Mauro To.se, Biella Rugby vs Volvera Rugby ore 12.45

U19 12.12.21 Eridania vs Biella Rugby ore 12.30

U17 11.12.21 Ivrea vs Biella Rugby ore 15

U17 Femminile 12.12.21 A Monza Campionato





U13 11.12.21 Festa del Rugby a Biella alle ore 10

U11/9/7 12.12.21 a Biella, Multisport