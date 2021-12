Biella Motor Team, corre a San Damiano d’Asti

La stagione sportiva 2021 si sta avviando verso la fine ma per la scuderia Biella Motor Team non è ancora il momento di andare in letargo.

Oggi, sabato 11 dicembre si corre a San Damiano d’Asti la prima edizione del Rally Il Grappolo storico, sei prove speciali che si sviluppano in una zona ad alta vocazione sportiva. Il primo equipaggio a prendere il via, con il numero 2 sulle fiancate, è quello formato dal presidente dell’Automobile Club Biella Andrea Gibello con Lorenzo Pontarollo su una Ford Sierra Cosworth. Con il 10, su una Toyota Celica, ci sono invece Claudio Bergo ed Eraldo Botto mentre il 15 è stato assegnato alla BMW M3 di Ivo Frattini e Luca Ferraris. Con il 18 ci sarà poi il forte piacentino Alessandro Bottazzi, affiancato dalla parmense Ilaria Magnani su un’Opel Corsa GSi. Il 32 è invece il numero dell’Autobianchi A112 Abarth di Alberto Corsi e Stefano Tiraboschi. Nella gara di regolarità sport sono iscritti, con il numero 101, Massimo Becchia e Brisen Xhakoni con una Lancia Delta 4WD. Al Rally del Brunello in Toscana, gara per auto storiche su sterrato, ci sarà il navigatore Alessandro Rappoldi al fianco di Ivo Droandi. Il numero della loro Autobianchi A112 Abarth è il 53.

Lo scorso week end nei dintorni di Torino si è corso il Rally di Castiglione. Matteo Ceriali e Mara Miretti hanno conquistato un bel quindicesimo posto assoluto e la vittoria in classe R2B con una Ford Fiesta. Quarta piazza in N3 con una Renault Clio RS e quarantacinquesimo posto assoluto per William Valetti e Vanessa Lai. Ritiro per un problema meccanico alla Peugeot 106 Rallye per Alessandro Colombo ed Alberto Galli. Sulla pista di Monza si è disputato lo Special Rally Circuit. Andrea Viola ha conquistato il successo in classe N3 accanto al pilota Federico Crepaldi su una Renault Clio RS. Per loro la sessantanovesima piazza assoluta. Secondo di classe RSTB1.4 Plus Eraldo Botto affiancato a Filippo Roggia. Sono finiti novantesimi nella generale. Tra le storiche bel terzo posto assoluto per Franco Vasino con Fausto Bondesan su una Porsche 911 ST.