Biella Chiavazza: il Biella Gospel Choir presenta il Gospel Experience 2022

Il Biella Gospel Choir propone il primo Gospel Experience, un laboratorio di canto corale dove emozione, passione ed energia si fondono in un’esperienza di apprendimento. L’intento è quello di aprire le porta a tutti coloro che hanno voglia di cantare e sperimentare come “imparare il canto Gospel cantando”.

Ci sarà un docente d’eccezione JNR Robinson (UK), cantante Gospel di fama internazionale (https://www.facebook.com/JNRRobinsonMusic), che accompagnerà i partecipanti in questo “viaggio” nella musica Gospel, partendo dal canto tradizionale, sino al Gospel contemporaneo. Si potrà così sperimentare la trasformazione della propria voce all’interno di un gruppo corale ricco di sfumature e sonorità.

Gospel Experience 2022 si terrà presso il Teatro Parrocchiale di Chiavazza nelle giornate di: venerdì 21 gennaio dalle 20:30 alle 23:00, sabato 22 gennaio dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:30 e domenica 23 gennaio dalle 14.30 per terminare alle 17:00 con il Gospel Experience live presso il Teatro Sociale Villani di Biella.

Sarà il concerto finale del workshop con JNR Robinson e il Biella Gospel Choir insieme ai partecipanti al workshop (normative Covid permettendo). Il concerto sarà aperto al pubblico per diffondere la musica Gospel nel territorio (ingresso libero su prenotazione tramite il sito del Biella Gospel Choir, seguiranno dettagli).

Per partecipare al workshop non è richiesta alcuna preparazione musicale specifica, né conoscenze di lettura di spartiti o della lingua inglese. È possibile iscriversi entro e non oltre il 23 dicembre 2021. Per informazioni e modalità di iscrizione consultare il sito www.biellagospel.it.

Biella Gospel Choir, info@biellagospel.it, tel. 3395684228