Dal Nord Ovest - Frontale fra camion e minivan: un morto e 4 feriti gravi

È avvenuto poco prima delle 7 di questa mattina, sabato 11 dicembre, un incidente stradale mortale sulla provinciale 30 a Casalgrasso.

Per cause in corso di accertamento, si è verificato un frontale fra un camion e un minivan. Sul pulmino viaggiavano in cinque, tutti di nazionalità pachistana. Sono stati loro ad avere la peggio: uno è morto e gli altri quattro sono stati ricoverati in codice rosso, due portati a Torino e due a Savigliano. Illeso invece l'autista del camion.

Si è reso necessario anche l'intervento dell'elisoccorso, oltre alle ambulanze medicalizzate da Saluzzo, Savigliano, Carmagnola e l'ambulanza di base da Racconigi. Sul posto anche i Vigili del Fuoco con le squadre da Saluzzo e Racconigi.