Tenta di togliersi la vita in auto con le bombole del gas, salvato da un passante (foto Studio Fighera per newsbiella.it)

Tragedia sfiorata a Magnano: nella tarda mattinata di oggi, 11 dicembre, è stato sventato un tentativo di suicidio, nella zona antistante la chiesa di San Secondo, in un'area isolata del paese. Secondo le prime informazioni raccolte, un biellese di circa 73 anni avrebbe tentato di togliersi la vita con alcune bombole del gas, caricate e aperte all'interno della sua auto.

A salvarlo, estraendolo dal veicolo, un passante che ha pensato ad un malore, a seguito di un sinistro stradale. Una volta lanciato l'allarme, l'anziano è stato soccorso dal 118 e trasportato con l'elisoccorso in ospedale. Non è in pericolo di vita. Sul posto anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell'area e i Carabinieri per la raccolta dei rilievi.