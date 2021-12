Lutto a Pralungo, è morto Nicola Aimola

La notizia dell'improvvisa scomparsa di Nicola Aimola ha gettato nel dolore la comunità di Pralungo. Aveva 72 anni. Molto conosciuto in paese, Aimola aveva guidato per anni, in qualità di presidente, la Pro Loco Amici della Valle. In tanti stanno condividendo sui social pensieri, ricordi, aneddoti, messaggi di vicinanza e condoglianze all'indirizzo dei familiari.