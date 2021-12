Dramma nel vicino Torinese, trovato il corpo senza vita di una biellese di 52 anni

Dramma nel vicino Torinese. Nel tardo pomeriggio di oggi, 11 dicembre, è stato trovato il corpo senza vita di una donna di 52 anni, residente nel Biellese, alla base di un ponte, nel comune di Chiaverano.

Non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto ma, secondo le prime ricostruzioni, la biellese si sarebbe allontana da casa volontariamente, facendo perdere le sue tracce. Una volta lanciato l'allarme, le ricerche si sono attivate fino al tragico epilogo: a ritrovarla priva di vita sotto il viadotto un passante che ha immediatamente contattato i Carabinieri di Ivrea, giunti velocemente sul posto, insieme al personale sanitario che ne ha constatato il decesso. Tra le ipotesi al vaglio, potrebbe trattarsi molto probabilmente di un gesto anticonservativo ma le indagini sono in corso per chiarire l'accaduto.