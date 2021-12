Accredita 2mila euro a falsa operatrice, truffata una biellese di 50 anni

Erano riuscite a farsi accreditare duemila euro sulle proprie carte “postepay” le due truffatrici napoletane individuate e denunciate dai Carabinieri della Stazione di Cossato.

I militari si erano messi sulle tracce delle malviventi dopo la denuncia presentata dalla vittima, una cinquantenne residente nel Cossatese, che aveva raccontato di essere stata agganciata telefonicamente da una “falsa operatrice delle poste” la quale l’aveva invitata ad aggiornare le credenziali della propria carta postepay per rendere operativo il nuovo sistema informatico postale. Così facendo, all’ingenua vittima venivano indicate le coordinate di un conto intestato alle stesse delinquenti sul quale di fatto trasferire il denaro.

Operazione che la truffata compiva, convinta di trasferire il contante in un altro conto sempre a lei intestato. Solo dopo qualche giorno, resasi conto del raggiro subito, la denunciante aveva segnalato l’accaduto recandosi presso la Stazione Carabinieri. Gli accertamenti successivi, svolti dagli inquirenti cossatesi in collaborazione con i colleghi del capoluogo campano, hanno permesso di ricostruire i passaggi ed identificare le due malfattrici, già note alla Giustizia.

Dal Comando di Cossato è stata trasmessa una dettagliata relazione alla Procura della Repubblica di Biella. Purtroppo per la querelante, il danaro non era più disponibile in quanto immediatamente prelevato dal conto.