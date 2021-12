I consigli outdoor di ATL, escursioni con le ciaspole nell’Oasi Zegna

Da Biella, ci dirigiamo verso il Bocchetto Sessera. Da lì, alle spalle dell’omonima locanda, si imbocca il percorso in discesa che porta verso la Piana del Ponte. Il sentiero si sviluppa attraverso una boscaglia a tratti fitta di conifere e poi faggeta, fino all’omonimo ponte sul torrente Sessera. Dopo il rifugio il sentiero risale il corso del torrente in leggera salita, sviluppandosi all’interno del bosco di faggi fino ad arrivare nei pressi del sito archeominerario di Rondolere, dove si scorgono i resti di un antico sito siderurgico attivo alla fine del Settecento. Da qui, si attraversa su un ampio ponte il torrente Sessera e si giunge alla Casa del Pescatore, da dove sale l’ampia carrareccia che conduce al Bocchetto Sessera. Il percorso, che nella seconda parte si sviluppa in lieve ma costante salita, permette di spaziare con lo sguardo sui crinali e sulla faggeta circostanti.

Nel pomeriggio, si raggiunge in auto il Bocchetto Luvera, lungo la Panoramica Zegna, e si parcheggia nei pressi della Locanda Argimonia. La zona prende il nome dalle “luvere” : trappole utilizzate in passato per catturare i lupi durante i loro spostamenti dalla Valsessera verso la pianura. Il percorso parte a pochi metri dalla locanda e attraverso un primo tratto nel bosco, porta alla Bocchetta di Margosio, da dove, nelle giornate limpide, si gode di una incomparabile vista sul massiccio del Monte Rosa. Si ridiscende quindi verso l’Alpe Margosio, dove in estate salgono le mandrie che producono i formaggi dell’alpe e si procede quindi per il ritorno, girando a sinistra, verso il Bocchetto Luvera lungo la comoda ed ampia pista forestale. Il sentiero ad anello può essere percorso in entrambi i sensi per godere di panorami differenti a seconda del senso di marcia ed è adatto alle famiglie con bambini.

Cosa puoi fare durante il tuo soggiorno:

Itinerario ad anello:

Bocchetto Sessera – Piana del ponte – Casa del pescatore

Il percorso si sviluppa attraverso faggete, boschi di conifere, corsi d’acqua e antichi siti archeominerari.



Sentiero ad anello: 7,5 km A/R

Difficoltà: media

Dislivello: 350 m

Punto di noleggio ciaspole alla partenza del sentiero.

Itinerario ad anello:

Bocchetto di luvera – Margosio

Percorso ad anello facile, adatto a tutta la famiglia, con scorci mozzafiato sul massiccio del Monte Rosa.

Sentiero ad anello: 2 Km A/R

Dislivello: 100 m

Difficoltà: facile

Punto noleggio ciaspole al Bocchetto Luvera (su prenotazione)

https://www.atl.biella.it/dettaglio-percorso/-/d/con-le-ciaspole-nell-oasi-zegna-1gior-1