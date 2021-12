Crisi da sovraindebitamento, la ludopatia riconosciuta come una patologia

La legge 3/2012, detta anche “Legge salva suicidi”, sulla scia delle precedenti esperienze europee, si è posta l’obiettivo di intervenire sul problema dell’indebitamento eccessivo delle famiglie; scopo della legge è di evitare il ricorso all’usura e di arginare i tentativi suicidari che molte persone in condizione di sovraindebitamento rischiano di commettere. Alla base della legge vi è la convinzione, che deriva dalla lunga esperienza soprattutto statunitense, che sia utile per la società dare a tutti la possibilità di un nuovo inizio, il cosiddetto “fresh start”, e che questa possibilità consenta il recupero sociale di molte delle persone che ricorrono al sovraindebitamento.

La legge però ha subordinato per il consumatore la possibilità di accedere ai benefici previsti dalla normativa prevedendo il fatto che il giudice escluda che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. Si tratta di un giudizio di “meritevolezza” che rischia di dipendere dalle diverse convinzioni di natura etica e giuridica, e pertanto la giurisprudenza si è sforzata e si sforza di trovare dei criteri di interpretazione della norma. Appurata la natura patologica della ludopatia, la giurisprudenza di merito pressoché unanime sembrerebbe dell’idea di riconoscere la sussistenza del requisito della meritevolezza in capo al consumatore che si sia indebitato e sovraindebitato, a causa del proprio accertato disturbo da gioco d’azzardo (DGA).

Proprio sulla base della sussistenza dei criteri per certificare questa “malattia”, le risposte di Tribunali sono state verso un’apertura della legge 3/2012 nei confronti dei soggetti affetti da DGA e, dal 2016 a oggi, sono stati diversi i casi in cui i Tribunali hanno omologato un piano del consumatore a favore di queste persone. La prima sentenza del Tribunale di Torino risale all’8.6.2016; l’anno seguente anche il Tribunale di Milano e il Tribunale di Cuneo omologano sentenze analoghe, previo accertamento della patologia, nonché della volontà del soggetto richiedente e sovraindebitato di sottoporsi a terapie, cure e assistenza nella gestione della malattia e del proprio patrimonio. Da quel momento in poi, l’applicazione e l’interpretazione della normativa di cui alla legge 3 del 2012 sono cresciute di pari passo e, anche su questo territorio, in data 16.06.2021 il Tribunale di Biella nella persona del Giudice delegato ha omologato un piano del consumatore in favore di una persona in carico al Ser.D. dell’ASLBI che presentava una situazione di sovraindebitamento dovuta a un grave problema col gioco d’azzardo.

La storia col gioco di questa persona che chiameremo Gianni (nome di fantasia) inizia appena diventato maggiorenne quando con gli amici si era recato due volte al casinò vincendo rispettivamente cinque e dieci milioni di lire. Quella, a suo dire, è stata la sua più grande sfortuna, perché da quel momento non ha più smesso di giocare. Gianni aveva avuto un primo accesso al SERD nel marzo 2015, percorso interrotto in autonomia pochi mesi dopo. Nel mese di dicembre 2019, il paziente era stato inviato dal suo medico di Base al Dipartimento di Salute Mentale per ideazioni suicidarie; visto in urgenza, lo Psichiatra riscontrava “stato ansioso depressivo reattivo ad un problema economico legato al Gioco d’azzardo patologico” e prescriveva terapia antidepressiva e lo inviava al Ser.D.. Il paziente si presentava dichiarando di non aver mai smesso di giocare neppure nei mesi della prima presa in carico.

Durante i colloqui dimostrava consapevolezza rispetto alla gravità del disturbo, aveva forti sensi di colpa nei confronti della compagna e della figlia, ancora molto piccola, per via della vita sacrificata che dovevano condurre per causa sua. Le pendenze debitorie, inizialmente pari a 90.000 euro, si erano ridotte di circa la metà in quanto dopo essersi licenziato aveva riscosso la liquidazione con cui aveva saldato parte del debito. La rete famigliare, pur essendo presente, non gli poteva essere di aiuto, almeno dal punto di vista finanziario. Nonostante tutto ciò il signor Gianni non riusciva a smettere di giocare; a differenza della prima presa in carico si dichiarava tuttavia disponibile ad iniziare la procedura per l’Amministrazione di sostegno.

Proprio in quel periodo iniziava a essere presente su questo territorio l’OCC (Organismo per la Composizione della Crisi) che collaborava già con la Provincia di Biella per situazioni di sovraindebitamento non correlate alla problematica del gioco. Vista la buona motivazione che il signor Gianni dimostrava di avere nel voler risolvere il suo grave problema col gioco, si sono presi contatti con l'Ufficio di Pubblica Tutela della Provincia di Biella nella persona della dott.ssa Cinzia Comuniello che, contestualmente alla pratica per l’Amministrazione di sostegno, lo ha indirizzato all’OCC nella persona di Sarah Peraldo. Il percorso per accedere alle procedure di Composizione da sovraindebitamento ai sensi della Legge 03/2012 è stato lungo, non facile, vista la mole dei documenti richiesti, spesso anche onerosi dal punto di vista economico, ma indispensabili al buon fine della pratica. È stato un percorso condotto in rete tra l’équipe GAP del Ser.D., la Provincia e l’OCC. In data 02.07.2020 è stato emanato il Decreto di nomina di Amministratore di Sostegno.

Un anno più tardi in data 16.06.2021 il Tribunale Ordinario di Biella, nella persona del Giudice delegato, letta la proposta del piano del consumatore e rilevato che il ricorrente rientra nei presupposti previsti dall’articolo 7 e ss. L. 3/2012 in quanto è soggetto in stato di sovraindebitamento con un passivo di oltre 57.000 euro di debito, disponeva il versamento da parte del debitore della somma mensile di euro 300 da versarsi per la durata di 48 mesi per l’importo totale di 14.400 euro. Il Tribunale ordinario di Biella ha dunque riconosciuto, grazie anche alle relazioni cliniche allegate, una vera e propria patologia qual è la ludopatia basandosi sulla definizione del DSM 5 che definisce il Disturbo da gioco d’azzardo come un disturbo problematico persistente o ricorrente che porta a disagio o compromissione clinicamente significativi, come indicato dall’individuo che presenta quattro o più delle seguenti condizioni entro un periodo di 12 mesi:

a- ha bisogno, per giocare d’azzardo, di quantità crescenti di denaro per ottenere l’eccitazione desiderata;

b- è irrequieto o irritabile se tenta di ridurre o di smettere di giocare d’azzardo;

c- ha fatto ripetuti sforzi infruttuosi per controllare, ridurre o smettere di giocare d’azzardo;

d- è spesso preoccupato dal gioco d’azzardo;

e- spesso gioca d’azzardo quando di sente a disagio;

f- dopo aver perduto denaro al gioco d’azzardo, spesso torna un’altra volta per ritentare;

g- mente per occultare l’entità del coinvolgimento nel gioco d’azzardo;

h- ha messo in pericolo o perduto una relazione significativa, il lavoro, opportunità di studio o di carriera a causa del gioco d’azzardo;

i-conta sugli altri per procurare il denaro necessario a risollevare situazioni finanziarie disperate causate dal gioco d’azzardo.

Nel caso di specie, dall’esame dei documenti prodotti dal ricorrente e dalla certificazione degli stessi operatori del Ser.D. presso cui egli è in cura, il Giudice delegato evinceva la sussistenza dei presupposti atti a poter ritenere che l’indebitamento sia stato determinato dalla situazione di Ludopatia Patologica. Concludendo, si può senza dubbio affermare che è onere del debitore fornire, soprattutto con adeguata documentazione medica, una prova rigorosa della patologia da gioco. Il giudizio di fattibilità, a sua volta, dovrà avere un contenuto specifico; infatti il piano potrà dirsi fattibile nella misura in cui si possa ragionevolmente prevedere che il debitore utilizzerà correttamente le proprie entrate per i propri bisogni di vita e per il pagamento dei creditori senza sperperarli nel gioco.

Per garantire la realizzabilità del piano, è necessario che il debitore si avvalga di strumenti idonei a consentirgli di evitare il rischio sopra indicato che nei casi più gravi, come nel caso sopra descritto; lo strumento più idoneo è quello dell’amministrazione di sostegno, istituto che, con la sua possibilità di modulazione concreta sulle esigenze dell’amministrato, offre la possibilità di garantire una corretta gestione delle entrate e delle uscite.

A cura: dott.ssa Lorenda Acquadro e dott. Alessandro Ganci, équipe GAP (Gioco d'Azzardo Patologico) del Servizio per le Dipendenze patologiche ASLBI

Contatti: O.C.C. Sportello Orientamento Sociale - via Seminari 7, Biella - recapito telefonico segreteria 3456012186