Mezzana: La tenacia del Sindaco porta in paese un nuovo ambulatorio FOTOGALLERY

Inaugurato ieri, 10 dicembre, alla presenza dei cittadini e degli ospiti d'onore tra cui l'Onorevole Gilberto Pichetto, e Marco Bussone presidente UNCEM, il nuovissimo ambulatorio di Mezzana Mortigliengo. E' nota la tenacia di Alfio Serafia, il Sindaco, che quando ha un progetto in testa non demorde fino alla sua realizzazione. E così ha preso vita finalmente, dopo diverse vicissitudini, la nuova sede ambulatoriale del paese, in piazzetta Sant'Antonio.

"Abbiamo bisogno di servizi - ha detto Serafia in apertura rivolgendosi espressamente all'Onorevole Pichetto - perchè nei piccoli paesi montani sono questi che eviteranno lo spopolamento: autobus, scuolabus, ambulatori, farmacie, connessione internet veloce; sono i servizi che convinceranno le famiglie a restare nelle valli e a non migrare nei centri più grandi. Chiediamo allo Stato di non dimenticarci".

La parola è poi passata all'Onorevole Pichetto che ha ribadito la sua attenzione al territorio e agli amministratori dei comuni biellesi. Presente alla cerimonia anche il direttore dell'ASL di Biella, Barbara Bragante, che, scherzando ha confermato che "il Sindaco ha fortemente voluto la realizzazione di questo progetto e non ha mai allentato la presa sino al compimento che oggi si concretizza con l'inaugurazione di questo importante servizio peer Mezzana"

Dopo il toccante saluto dei due medici che operano attivamente sul territorio, Carla Furno Marchese e Roberto Coda, La benedizione di Don Renzo e il taglio del nastro hanno ufficialmente aperto le porte del nuovo ambulatorio attivo e completamente operativo dopo i giorni di festa.

I rappresentati delle Associazioni Carabinieri e Polizia, presenti alla cerimonia, hanno testimoniato quanto l'Amministrazione Comunale sia in sintonia anche con le realtà di volontariato attive sul territorio e sempre pronte a prestare la loro opera sia negli eventi emergenziali che per i servizi logistici e di sostegno alle manifestazioni.