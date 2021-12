Soccorso Alpino, corsi di formazione al Mucrone

Il personale del Soccorso Alpino si è dato appuntamento al Mucrone per i corsi di formazione rivolti agli operatori di soccorso base. Si tratta, in pratica, dei primi passi per chi vuole intervenire in prima linea in montagna. Presenti nella giornata odierna, 11 dicembre, 10 nuovi volontari provenienti da Biella e dalla provincia di Cuneo.