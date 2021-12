Funivie Oropa annunciano: “Cestovia riapre, necessario Green Pass”

Buone notizie per gli amanti della montagna e della conca di Oropa: torna ad aprire l'impianto della cestovia, a partire da oggi, 11 dicembre. Lo annuncia Funivie Oropa con un post sulla propria pagina Facebook: “Riapre la cestovia. Purtroppo la neve non è molta, ma le previsioni sono belle, un panorama mozzafiato. Ricordiamo la necessità di presentare il Green Pass (anche con tampone) per salire in funivia”.