Covid, casi in aumento. Parla il sindaco di Viverone: “Ci sono alcune criticità, rispettare misure anti-contagi”

Casi in aumento in tutto il Biellese. A fronte della risalita dei dati, il sindaco di Viverone Renzo Carisio ha inviato una comunicazione alla cittadinanza: “Il numero di positivi al coronavirus in Italia sta aumentando rapidamente. Anche a Viverone la situazione presenta alcune criticità. Alla data odierna, sono presenti 16 cittadini al Covid. Occorre rispettare tutti i provvedimenti stabiliti per evitare l'acuirsi dei contagi. In particolare: farsi vaccinare (Viverone ha una bassa percentuale di vaccinati); indossare la mascherina anche all'aperto; lavarsi spesso le mani; usare il gel detergente, soprattutto in entrata e uscita da locali pubblici”.