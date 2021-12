Coldiretti Vercelli-Biella, neve: "I nostri mezzi agricoli al lavoro per agevolare viabilità"

Diversi trattori delle imprese agricole di Coldiretti Vercelli-Biella sono stati mobilitati nei giorni scorsi per liberare le strade dalla neve e per la distribuzione del sale contro il gelo. L’ondata di maltempo che ha colpito praticamente l’intero territorio delle due province ha fatto sì che l’intervento dei mezzi agricoli diventasse indispensabile per la sicurezza delle strade e per agevolare la viabilità. I trattori sono intervenuti specialmente nell’Alta Valsesia a Rima, Rimasco e Carcoforo e nel Biellese nella zona di Cavaglià.

“Come da previsioni meteo, sul nostro territorio la prima neve nelle città ed, in generale, a basse quote oltre che in montagna dove, però, era già scesa nelle scorse settimane – spiegano il Presidente di Coldiretti Paolo Dellarole e il Direttore Francesca Toscani - I mezzi agricoli dei nostri agricoltori sono stati mobilitati fin da subito, garantendo la pulizia delle strade per scongiurare l’isolamento delle abitazioni e delle aziende, in particolare nelle aree rurali, e per assicurare le forniture alimentari. Un’attività importante che ha permesso, così, la regolare viabilità oltre che ai cittadini di viaggiare in sicurezza”.