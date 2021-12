Candelo, bel gesto Bogiagreen: pulite da neve e ghiaccio zone delle scuole

A Candelo i Bogiagreen hanno sicuramente fatto parlare di sé in maniera molto positiva, tra cura del verde e del decoro cittadino. Per questo il sindaco Paolo Gelone ha voluto omaggiarli con un post molto speciale: “I Bogiagreen augurano a tutti buone feste, e non solo con questa foto ma, come sempre alla loro maniera, anche con tanto impegno e buona volontà al servizio della comunità: hanno spalato da neve e ghiaccio le zone delle scuole medie e delle scuole elementari.Insieme a noi amministratori, ci sono dei giovani d'oro che sono il nostro futuro, la signora Gianna che ha una vitalità ed energia incredibile, Erica che ci ha accompagnato in tante uscite, tutti i cittadini che passando ci ringraziano e tutti coloro che in questi venerdì in mille modi diversi (anche famiglie con bambini) hanno contribuito a rendere Candelo più bella, pulita, sicura. Dobbiamo essere orgogliosi di Candelo e ricordare sempre: un futuro migliore dipende da tutti noi, anche nelle piccole cose. E insieme possiamo fare tanto”.