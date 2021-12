Biella, dopo l'arresto dei ladri arrivano i complimenti di Moscarola: “Grazie al Questore e a tutti i suoi collaboratori”

“A nome mio e della popolazione biellese, voglio esprimere congratulazioni e un grande ringraziamento al Signor Questore di Biella Gianni Triolo ed a tutti i suoi collaboratori, per la brillante operazione, che ha portato all’arresto in città, di due pericolosi criminali che stavano operando sul nostro territorio”. A scriverlo, in queste ore, il vicesindaco di Biella Giacomo Moscarola, a seguito dell'inseguimento di Polizia che ha portato al fermo di due uomini.

“Quello del furto in appartamento è un reato odioso che incute giusta paura ai cittadini, in quanto ci si sente colpiti nell’intimità delle proprie cose – sottolinea Moscarola - L’attenzione e la professionalità messa in campo dagli uomini della Polizia di Stato di Biella è stata encomiabile! Grazie davvero di cuore a tutte le donne e agli uomini in divisa che lavorano per garantire la nostra sicurezza. Ho scritto una lettera personale di ringraziamento al Signor Questore, ma approfitto dei social per rendere pubblico il mio personale attestato di stima e di ringraziamento”.