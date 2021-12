A Pray vaccinazioni Covid prima e terza dose al Polivalente

Martedì 14 dicembre, dalle 9 alle 15, presso il Polivalente di Pray ci saranno le vaccinazioni anti-Covid per la prima e terza dose. Le vaccinazioni sono previste come terza dose per persone con più di 75 anni, soggetti fragili con patologie documentate nelle precedenti vaccinazioni, insegnanti, forze dell'ordine e volontari addetti ai trasporti sanitari.

“Per molti sono stati inviati SMS di convocazione da parte della Regione ma se appartenenti a queste categorie e per le prime dosi ci può presentare senza prenotazione – spiega il sindaco Gian Matteo Passuello – Inoltre, è stata prevista un'altra giornata di vaccinazione a Pray il 19 dicembre di cui daremo ulteriori informazioni”.