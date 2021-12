Tapa Run Biella, il gruppo di Mario De Nile progetta la stagione 2022

Grande voglia di ricominciare anche nel gruppo di podismo Tapa Run Biella, fondato dall’atleta e vicesindaco di Gaglianico Mario De Nile. Durante la consueta cena di natale, svoltasi il 03 dicembre a Candelo, i ragazzi di Tapa Run hanno discusso e preparato i progetti per il 2022 con il preciso obiettivo di riprendere al 100% il contatto con la loro passione: la corsa.

Appuntamento immancabile sarà la maratona di Milano, in programma per aprile dell’anno venturo, e i numerosi eventi che il gruppo intende tornare ad organizzare, per esempio le corse in baraggia, la corsa con musica e quelle alla mattina presto in centro Biella. In tempi più recenti De Nile e i suoi saranno presenti al Telethon di Gaglianico (18 dicembre) e alla corsa dei Babbi Natale di Vigliano (19 dicembre).