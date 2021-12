Rhythmic School stellare a Rimini nelle finali nazionali FGI Winter Edition: 3 ori, 2 argenti e 2 bronzi

Dal 4 al 8 dicembre, presso il Pala Fiere di Rimini, la Federazione Ginnastica d’Italia ha organizzato le finali nazionali Silver di Ginnastica, evento alla seconda edizione che ha visto la partecipazione di migliaia di atlete. La scuola di ginnastica Ritmica di Tatiana Shpilevaya ha presentato in gara nove ginnaste che si sono posizionate ai vertici delle classifiche delle varie categorie di appartenenza.

L’exploit più rilevante lo ha effettuato Elena Pavanetto che nella categoria A2 LD ha ottenuto due titoli nazionali, nelle specialità palla e clavette e la medaglia d’argento nel concorso generale. Titolo nazionale ed oro al corpo libero per Iris Marchesi, categoria A2 LB, che vanta anche un undicesimo posto nel concorso generale; medaglia d’argento per Giada Vitale, categoria J3 LC, nella specialità palla, la stessa vanta anche un undicesimo posto alle clavette ed un dodicesimo nella generale. Terzo posto e medaglia di bronzo per Emma Bragante, categoria A2 LE, alle clavette, ottavo posto alla palla e dodicesimo al cerchio; sale sul podio al terzo posto anche Nadia Dipalma nella categoria J1 LD con l’esibizione al nastro. Ottime performances anche per Beatrice Antorra, J1 LD, con il sesto posto alle clavette ed il dodicesimo al cerchio e nel concorso generale; così come per Alessia Botto Steglia ottima, tre settimi posti, nel concorso generale, alla palla ed al cerchio. Sempre nella top ten, con due ottavi posti Giulia Bocci, A4 LC, al cerchio ed Esther Carolina Sales Neto, A4 LB, al nastro; quest’ultima anche decima nel concorso generale e dodicesima alla palla. Le RSgirls sono scese in gara anche nella competizione a squadre, ottenendo il tredicesimo posto nella categoria allieve LB con Iris Marchesi che ha gareggiato a corpo libero e cerchio ed Esther Sales Neto impegnata a palla e nastro ed il ventottesimo posto nella categoria Open LC, che ha visto in gara un centinaio di squadre e dove i colori della Rhythmic School sono stati tenuti alti da Giulia Bocci al corpo libero e nastro, Alessia Botto Steglia a cerchio e palla e Giada vitale alle clavette.

“Le ragazze hanno gareggiato esprimendo capacità e carisma, a volte in situazioni non ottimali, cercando di esprimere il meglio di loro stesse ottenendo complessivamente ottimi risultati, anche se la fortuna non ci ha certamente aiutate con molti risultati a pochi centesimi dal podio – commentano la DT Tatiana Shpilevaya e le istruttrici Arianna Prete e Giada Mello Grand che hanno accompagnato le ginnaste in gara - in qualche occasione le nostre atlete sono state perfette, in altre hanno commesso qualche sbavatura, situazioni certamente comprensibili in un contesto quale quello di una kermesse che prevede la partecipazione di migliaia di persone, oltretutto in un momento di pandemia quale quello attuale. La trasferta è stata comunque estremamente positiva e le ragazze hanno acquisito nuova esperienza ed una importante carica di adrenalina che permetterà loro di proseguire con rinnovato entusiasmo la loro formazione tecnica per tentare di raggiungere nuovi obiettivi sportivi e di crescita personale”.

Prossimi appuntamenti per le RSgirls, venerdì 17 dicembre alla Festa dello sport organizzata dal Coni in cui ben tredici ginnaste care al presidente Carlo Vineis saranno premiate per i titoli nazionali conquistati nel 2020 e primo semestre 2021; con loro riceverà la Palma di bronzo al merito tecnico Tatiana Shpilevaya, direttrice tecnica ed allenatrice della Rhythmic School, per l’attività pluridecennale svolta in campo nazionale ed internazionale a favore della Ginnastica Ritmica.

Ultimo atto della stagione 2021, sabato 18 dicembre dalle ore 16 alle 18 la Festa di Natale della Rhythmic School presso il Palasport di Candelo, in cui si potranno vedere all’opera, in un susseguirsi scoppiettante di esibizioni, le bimbe e le ragazze dei corsi baby e base e le RSgirls campionesse d’italia, il tutto condito da sorpresa finale e dagli immancabili Auguri.