Campionato A2 Old Wild West, girone verde, Edilnol Pallacanestro Biella Agribertocchi Orzinuovi

Una sfida da non sbagliare per Edilnol Pallacanestro Biella che domenica affronterà al PalaBertocchi l’Agribertocchi Orzinuovi nell’undicesima giornata del campionato di A2 Old Wild West, girone verde.

Una gara che metterà di fronte due squadre ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale, un match da affrontare nella giusta maniera per evitare passi falsi.

La compagine bresciana ha allestito in estate un roster di prima fascia che non è ancora riuscito ad esprimere tutto il suo potenziale. Elementi di sicuro affidamento per la categoria come il capitano Marco Spanghero, Daniele Sandri, l’ex rossoblù Andrea Renzi e Matteo Martini, oltre alla coppia USA formata da Aaron Epps e La’Marshall Corbett. In panchina troviamo coach Massimo Bulleri, arrivato a stagione in corso prendendo il posto di Fabio Corbani.

Una gara molto importante per la classifica di entrambe, che giocheranno ogni carta per lasciarsi alle spalle l'avversario. Palla a due domenica 12 dicembre alle ore 18.00.

I ROSTER

Agribertocchi Orzinuovi: 1 Aaron Epps, 2 Daniele Sandri, 3 Marco Rupil, 4 Nicola Giordano, 5 Andrea Renzi, 13 Matteo Martini, 14 Giga Janelidze, 21 La’Marshall Corbett, 45 Marco Spanghero, 47 Joel Fokou. All.: Massimo Bulleri.

Edilnol Pallacanestro Biella: 7 Jacopo Soviero, 8 Gianmarco Bertetti, 10 Luca Infante, 11 Carlo Porfilio, 15 Tommaso Bianchi, 16 Luca Vincini, 20 Matteo Pollone, 35 Luca Loro, 36 Alessandro Morgillo, 41 Kenny Hasbrouck, 44 Steven Davis. All.: Andrea Zanchi.

DICHIARAZIONI PREPARTITA

Damiano Olla (General Manager Edilnol Biella) – “È evidente che la classifica dice che è uno scontro diretto, ma quello che conta di più è che siamo due squadre alla ricerca della svolta. Servirà un approccio simile a quello che abbiamo avuto nelle ultime gare, ben sapendo che i due punti in palio sono estremamente importanti per le rispettive classifiche”.

Andrea Zanchi (Head Coach Edilnol Biella) – “Sono orgoglioso di quello che stanno facendo i ragazzi, nonostante lo 0-10 di questo avvio di stagione. Abbiamo sfiorato la vittoria contro una squadra come Cantù che continuava a inserire giocatori di esperienza e solidità. Dobbiamo proseguire su questa strada, non pensando di andare a Orzinuovi a giocare una gara semplice sulla scia delle ultime prestazioni positive”.

L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sia sul profilo Facebook che su quello Instagram di Pallacanestro Biella. Il match sarà trasmesso in diretta su LNP Pass e via radio su RadioCity4You, Official Radio dei rossoblù, ascoltabile tramite App dedicata scaricabile all’indirizzo http://www.radio-city.it/app. La gara sarà trasmessa in differita su ReteBiella TV (canali 91 e 190 del digitale terrestre), televisione ufficiale di Pallacanestro Biella, lunedì 13 dicembre alle ore 21.00.