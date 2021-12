Agonistica In Sport Rane Rosse: Francesca Fangio ai Mondiali in vasca corta di Abu Dhabi

Ci sarà anche un pezzetto di In Sport Rane Rosse nella squadra della Nazionale Italiana che parteciperà ai Mondiali in vasca corta di nuoto che si terranno dal 16 al 21 Dicembre ad Abu Dhabi (Emirati Arabi). Il dt della Nazionale Italiana Butini ha infatti convocato Francesca Fangio per la rassegna iridata, un riconoscimento che certifica la caratura internazionale della primatista italiana dei 200 rana.

Per “Chicca”, come viene chiamata da tutti, è la quarta chiamata in Azzurro del 2021 dopo gli Europei di Nuoto 2021 di Budapest, la magnifica partecipazione ai Giochi Olimpici di Tokyo dove ha raggiunto la semifinale nei 200 rana e la medaglia di bronzo conquistata agli Europei in vasca corta di Kazan.