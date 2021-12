Il Coordinamento delle Sinistre d’Opposizione di Biella e Vercelli contro Draghi

Il Coordinamento delle Sinistre d’Opposizione di Biella e Vercelli (Rifondazione Comunista Biella e Vercelli, Partito Comunista dei Lavoratori sez. Biella e Vercelli e PMLI.Biella) predisporrà nelle prossime settimane dei gazebo informativi contro il Governo Draghi. Il Coordinamento ha appena manifestato unitariamente a Torino, lo scorso 4 dicembre, attraverso un grande corteo convocato dal sindacalismo di base, per contrastare le politiche neoliberiste e antipopolari del governo Draghi.

"Ora - spiega il coordinamento - ci troverete nelle principali piazze del biellese e del vercellese per ascoltare le critiche e le proposte di cittadine e cittadini, studentesse e studenti, pensionate e pensionati. Saremo dunque sul territorio con presidi per la Campagna di controinformazione e raccolta firme contro l’aumento folle delle bollette e del carovita che colpisce duramente con pensioni da fame, salari che arretrano e precarietà che avanza danneggiando lavoratori, donne, giovani e migranti. Protesteremo per chiedere la cancellazione della legge Fornero e lotteremo per la difesa dei servizi pubblici locali che la Legge sulla concorrenza intende privatizzare, favorendo di fatto ditte private o cooperative in cui per il medesimo lavoro si è pagati di meno e con meno diritti".

Ci troverete:

A Biella, domani, sabato 11 dicembre dalle 14:30 in via Lamarmora a fianco dell’ufficio turistico (ATL).

A Cossato, mercoledì 15 dicembre dalle ore 8:30 nella piazza del mercato.

A Ponzone (Valdilana), mercoledì 22 dicembre dalle ore 8:30 al mercato coperto.