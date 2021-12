Da Scarlatta Piante Natale i regali di Natale sono per tutti

Scarlatta Piante ha rinnovato il suo reparto dedicato alle confezioni regalo! La varietà che si può trovare è veramente vasta.

Il team di Scarlatta Piante ha pensato a una soluzione per ogni occasione. Nel loro fornitissimo e rinnovato reparto di piante regalo si trovano confezioni più modeste e raffinate, perfette per fare qualche pensierino per Natale. Ma non mancano anche confezioni più elaborate e di classe, pensate per gli amanti del verde, che non possono proprio rinunciare a una bella composizione da mettere nel proprio soggiorno.

All’esterno del garden si trova un ampio e comodo parcheggio da cui si accede al negozio, che quest’anno mette lo shopping natalizio sotto tutta un’altra luce. Da Scarlatta Piante si vivono le compere di Natale come un vero e proprio momento di relax, immersi nel verde e in un ambiente accogliente. Il suo staff è a disposizione dei clienti per guidarli nella scelta delle vostre confezioni regalo, con cura e professionalità.

Possibili consegne a domicilio di confezioni natalizie. È sufficiente fornire il recapito della persona a cui si vuole spedire la confezione di Natale e i corrieri di Scarlatta Piante penseranno alla consegna.

Per informazioni:

Scarlatta Piante Via Milano 149, 13900 Biella Chiavazza

Tel:015/33486

Mail: scarlattadavide@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/scarlattapiante

