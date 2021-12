Biella, presentato il bando Rigenerazioni 2.0 nato dalla collaborazione tra Gal e Fondazione Crb

Il tema della “fuga” dei giovani dai territori montani è una delle grandi sfide con cui Comuni e associazioni biellesi si sono da sempre confrontati, nel tentativo di creare attività e stimoli per incentivare questa parte della popolazione a rivolgere il proprio sguardo verso ciò che hanno vicino. Il bisogno è dunque quello di rendere più vitale e al passo con i tempi l’insieme di realtà che costituiscono il tessuto civile.

La soluzione, elaborata tra la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e dal Gal Montagne Biellesi, consiste nel finanziamento di iniziative dedicate ai giovani per creare poli di aggregazione e socialità, proposte da una rete di enti pubblici che agiscano in squadra per perseguire questo obiettivo.

Rigenerazioni 2.0 è il bando che Gal e Crb hanno elaborato e presentato oggi, venerdì 10 dicembre, durante una conferenza nella sede della Fondazione alla presenza di Andrea Quaregna, segretario generale Crb; Michele Colombo, direttore tecnico Gal ed Emanuele Ramella Pralungo, presidente Gal: “È spesso capitato – racconta Colombo – che l’iniziativa di un Comune venisse ripresa da quello accanto e che tutte e due andassero a spegnersi per mancanza di numeri. Riteniamo fondamentale spronare la creazione di reti per garantire continuità ai progetti”.

“La disponibilità di Gal a collaborare per la messa a punto di una nuova edizione di questo bando destinato agli spazi giovanili è un segno di attenzione al territorio che apprezziamo molto – commenta il Presidente Franco Ferraris – testimonia infatti la qualità delle reti che si stanno creando e che ci permettono di lavorare programmando in modo continuativo. Mettere i giovani al centro della ripresa è poi un passaggio strategico per il rilancio del Biellese”.

Infine, un commento del presidente Emanuele Ramella Pralungo: “L’importanza dei centri di aggregazione giovanile nei territori montani, marginali, con elevato tasso di spopolamento ed invecchiamento, come l’area GAL, – spiega Ramella Pralungo - rende strategico indirizzarvi delle risorse. Abbiamo condiviso questa idea di sviluppo locale con soggetti pubblici e privati, che operano a vario titolo nel settore del welfare territoriale e, con Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, in particolare, che da sempre si dimostra sensibile alle tematiche sociali e giovanili”.

Nello specifico, Gal e Fondazione pubblicheranno due bandi distinti. L’intervento, nel complesso, sarà finanziato al 70% che sarà equamente divisa tra Gal e Fondazione. Entrambi gli enti destineranno al bando l’importo di € 105.000,00 e saranno finanziati progetti con una spesa massima ammissibile a contributo pari a 50.000,00 euro IVA inclusa, mentre la spesa minima ammissibile a contributo sarà di 15.000,00 euro sempre IVA inclusa.

Il bando è già aperto e sarà possibile presentare domanda sul bando entro il 15 marzo 2022.