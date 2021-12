Un rider di una noto brand di consegne a domicilio, spingeva a mano la sua bicicletta con tutta la tranquillità del mondo, in contromano, dopo il curvone all'ingresso in super Biella-Cossato con gli automobilisti che, increduli, lo schivavano. La Polizia stradale ha ricevuto numerose segnalazioni e in questo momento, 1lle 16.30, si sta recando sul posto per intercettare lo scellerato.